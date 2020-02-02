Настройка инструментов в фотошопе

С вами снова Елена Король, и мы продолжаем изучать нововведения программы Adobe Photoshop 2020.
На прошлом уроке мы научились создавать «Формы», познакомились с новой «Панелью Формы», попрактиковались создавать новые папки и убирать ненужные. Убедились, как удобно работать, когда все материалы структурированы и лежат на местах.
Подобные организационные изменения претерпели и некоторые другие инструменты новой версии Adobe Photoshop: «Образцы», «Градиенты», «Стили» и «Узоры».
Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Шрифты.
Шрифт Cookie
Здравствуйте, друзья!
Cookie - это шрифтовый шрифт, основанный на каллиграфии кисти. В нем немного стиля 1950-х годов, который заставляет задуматься обо всех красивых рекламных объявлениях и пин-апах этого времени. Это сладко и дружелюбно - но не слишком декоративно, просто и разборчиво даже в размерах текста.
Шрифт Cookie с поддержкой русского языка пригодится для красивого оформления открыток, баннеров, графических макетов.
С вами снова Король Елена и сегодня в уроке "Как сделать фигуру в фотошопе" мы продолжим практиковаться в инструментах точного выделения, и бесспорным лидером в этом деле является инструмент «Перо». Он позволяет создавать векторные контуры объекта на основе нарисованных на холсте опорных точек.
Лично у меня с этим инструментом отношения не заладились, поскольку не получалось предугадать, куда развернется линия при перемещении указателей. И, видимо, не у одной меня возникали эти проблемы, поэтому в последних версиях Adobe Photoshop появился новый прекрасный инструмент – «Перо кривизны». Он позволяет создавать выделения и обрисовывать контуры гораздо легче, чем его собратья. А заодно поучимся создавать векторные «Фигуры» и создавать собственные коллекции. Но давайте посмотрим, как это работает на примере.
Космическая тема сегодня популярна и востребована в веб-дизайне. В сегодняшней подборке мы собрали изображения на космическую тематику. Их можно использовать в качестве фонов для оформления самых разных проектов: от постеров до сайтов.
Также изображения пригодятся тем, кто увлекается фотоманипуляциями. Файлы можно использовать в качестве текстур, чтобы добавить звездности небу, или сказочности общей картине. Экспериментируйте с режимами наложения и создавайте шедевры!
Именно эта подборка "Космический фон для фотошопа" для фотошопа вам поможет в этом.
Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Логотипы.
Логотип в золотом цвете
Здравствуйте, друзья!
Как мы уже поняли, не только форма, но и цвет логотипа имеют очень важное значение. И в первую очередь говорят о позиции той или иной компании. Так, например, красный цвет означает «Стоп», но тем не менее показывает активную позицию, которую занимает компания. Зеленый, наоборот показывает лояльность компании и побуждает к действию.
Логотип в золотом цвете располагает к себе, дает понять что компания, либо торговая марка имеет наивысший стандарт. Что означает золотой цвет? Конечно же, богатство и роскошь. Является родственным желтому, который, конечно же, ассоциируется с солнцем и теплом. Золотой цвет мысленно притягивает, согревает, а тем более если вывеска, фирменный знак, либо логотип выполнены золотом, либо с добавление золотой гаммы в общий фон, то такая вывеска имеет большие шансы на успех.
С помощью нашей подборки Вы сможете создать свой логотип и использовать его в своих проектах.
Сегодня мы будем готовиться ко Дню Святого Валентина и создадим романтическую рамку в фотошопе.
При помощи такой милой рамки вы можете сделать приятный сюрприз любимому человеку, рассказав ему о своих чувствах или же просто сохранить теплые моменты, запечатленные на фото.
Сначала мы создадим новый документ и зальем фоновый слой светло-розовым цветом. Затем поместим в документ клипарт с вырезом рамки, при помощи инструмента Произвольная фигура и стандартных фигур фотошоп создадим фигуру с лучами, увеличим слой с фигурой и применим к нему фильтры Скручивание и Размытие по Гауссу. Далее мы с помощью инструмента Кисть нарисуем белые пятна на холсте, размоем их, установим в программу шрифт из папки с исходниками, напишем текст и деформируем его. В завершение мы создадим вырез рамки и поместим фотографию в рамку.
Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Рамки.
Романтическая рамка
Здравствуйте, друзья!
Рассматривание фотографий — это словно прикоснуться к своей жизни, забытые моменты всплывают в памяти и позволяют нам пережить их по-новому — более зрело и мудро. Красивая романтическая рамка сделает ваши снимки снимки выразительными, яркими, интересными в одно мгновение. Не упустите шанс украсить фото!