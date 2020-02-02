Настройка инструментов в фотошопе Настройка инструментов в фотошопе Всем привет! С вами снова Елена Король, и мы продолжаем изучать нововведения программы Adobe Photoshop 2020. На прошлом уроке мы научились создавать «Формы», познакомились с новой «Панелью Формы», попрактиковались создавать новые папки и убирать ненужные. Убедились, как удобно работать, когда все материалы структурированы и лежат на местах. Подобные организационные изменения претерпели и некоторые другие инструменты новой версии Adobe Photoshop: «Образцы», «Градиенты», «Стили» и «Узоры». Печать

Клипарт Путешествия Клипарт Путешествия Здравствуйте, друзья! До лета еще есть время, однако сезон отпусков уже заставляет думать о том, куда отправиться в этом сезоне. Заказы на дизайн-проекты на туристическую тему уже поступают, а мы готовы помочь вам в их выполнении. Сегодня мы собрали исходники на эту тему. Вас ждет клипарт Путешествия, который поможет вам в этом вопросе. Печать

Шрифт Cookie Шрифт Cookie Здравствуйте, друзья! Cookie - это шрифтовый шрифт, основанный на каллиграфии кисти. В нем немного стиля 1950-х годов, который заставляет задуматься обо всех красивых рекламных объявлениях и пин-апах этого времени. Это сладко и дружелюбно - но не слишком декоративно, просто и разборчиво даже в размерах текста. Шрифт Cookie с поддержкой русского языка пригодится для красивого оформления открыток, баннеров, графических макетов. Печать

Как сделать фигуру в фотошопе Как сделать фигуру в фотошопе Всем привет! С вами снова Король Елена и сегодня в уроке "Как сделать фигуру в фотошопе" мы продолжим практиковаться в инструментах точного выделения, и бесспорным лидером в этом деле является инструмент «Перо». Он позволяет создавать векторные контуры объекта на основе нарисованных на холсте опорных точек. Лично у меня с этим инструментом отношения не заладились, поскольку не получалось предугадать, куда развернется линия при перемещении указателей. И, видимо, не у одной меня возникали эти проблемы, поэтому в последних версиях Adobe Photoshop появился новый прекрасный инструмент – «Перо кривизны». Он позволяет создавать выделения и обрисовывать контуры гораздо легче, чем его собратья. А заодно поучимся создавать векторные «Фигуры» и создавать собственные коллекции. Но давайте посмотрим, как это работает на примере. Печать

Космический фон для фотошопа Космический фон для фотошопа

Здравствуйте, друзья! Космическая тема сегодня популярна и востребована в веб-дизайне. В сегодняшней подборке мы собрали изображения на космическую тематику. Их можно использовать в качестве фонов для оформления самых разных проектов: от постеров до сайтов. Также изображения пригодятся тем, кто увлекается фотоманипуляциями. Файлы можно использовать в качестве текстур, чтобы добавить звездности небу, или сказочности общей картине. Экспериментируйте с режимами наложения и создавайте шедевры! Именно эта подборка "Космический фон для фотошопа" для фотошопа вам поможет в этом. Печать

Логотип в золотом цвете Логотип в золотом цвете Здравствуйте, друзья! Как мы уже поняли, не только форма, но и цвет логотипа имеют очень важное значение. И в первую очередь говорят о позиции той или иной компании. Так, например, красный цвет означает «Стоп», но тем не менее показывает активную позицию, которую занимает компания. Зеленый, наоборот показывает лояльность компании и побуждает к действию. Логотип в золотом цвете располагает к себе, дает понять что компания, либо торговая марка имеет наивысший стандарт. Что означает золотой цвет? Конечно же, богатство и роскошь. Является родственным желтому, который, конечно же, ассоциируется с солнцем и теплом. Золотой цвет мысленно притягивает, согревает, а тем более если вывеска, фирменный знак, либо логотип выполнены золотом, либо с добавление золотой гаммы в общий фон, то такая вывеска имеет большие шансы на успех. С помощью нашей подборки Вы сможете создать свой логотип и использовать его в своих проектах.

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Романтическая рамка в фотошопе Романтическая рамка в фотошопе Всем привет! Сегодня мы будем готовиться ко Дню Святого Валентина и создадим романтическую рамку в фотошопе. При помощи такой милой рамки вы можете сделать приятный сюрприз любимому человеку, рассказав ему о своих чувствах или же просто сохранить теплые моменты, запечатленные на фото. Сначала мы создадим новый документ и зальем фоновый слой светло-розовым цветом. Затем поместим в документ клипарт с вырезом рамки, при помощи инструмента Произвольная фигура и стандартных фигур фотошоп создадим фигуру с лучами, увеличим слой с фигурой и применим к нему фильтры Скручивание и Размытие по Гауссу. Далее мы с помощью инструмента Кисть нарисуем белые пятна на холсте, размоем их, установим в программу шрифт из папки с исходниками, напишем текст и деформируем его. В завершение мы создадим вырез рамки и поместим фотографию в рамку. Печать