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Доброго времени суток, дорогой посетитель!  

  • Вы попали на сайт, где можно научиться работать в программе Photoshop, развить своё мастерство и получить море полезной информации в виде видеоуроков, практических советов и текстовых уроков.
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Настройка инструментов в фотошопе

Автор: Елена Король. Дата публикации: . Категория: Практические советы.

Настройка инструментов в фотошопе

Всем привет!

С вами снова Елена Король, и мы продолжаем изучать нововведения программы Adobe Photoshop 2020.

На прошлом уроке мы научились создавать «Формы», познакомились с новой «Панелью Формы», попрактиковались создавать новые папки и убирать ненужные. Убедились, как удобно работать, когда все материалы структурированы и лежат на местах.

Подобные организационные изменения претерпели и некоторые другие инструменты новой версии Adobe Photoshop: «Образцы», «Градиенты», «Стили» и «Узоры».

 

Настройка инструментов в фотошопе

 

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Клипарт Путешествия

Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Клипарты.

Клипарт Путешествия

Здравствуйте, друзья!

До лета еще есть время, однако сезон отпусков уже заставляет думать о том, куда отправиться в этом сезоне.

Заказы на дизайн-проекты на туристическую тему уже поступают, а мы готовы помочь вам в их выполнении.

Сегодня мы собрали исходники на эту тему. Вас ждет клипарт Путешествия, который поможет вам в этом вопросе.

 Клипарт Путешествия

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Шрифт Cookie

Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Шрифты.

Шрифт Cookie

Здравствуйте, друзья!

Cookie - это шрифтовый шрифт, основанный на каллиграфии кисти. В нем немного стиля 1950-х годов, который заставляет задуматься обо всех красивых рекламных объявлениях и пин-апах этого времени. Это сладко и дружелюбно - но не слишком декоративно, просто и разборчиво даже в размерах текста.

Шрифт Cookie с поддержкой русского языка пригодится для красивого оформления открыток, баннеров, графических макетов.

 

Шрифт Cookie

 

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Как сделать фигуру в фотошопе

Автор: Елена Король. Дата публикации: . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Как сделать фигуру в фотошопе

Всем привет!

С вами снова Король Елена и сегодня в уроке "Как сделать фигуру в фотошопе" мы продолжим практиковаться в инструментах точного выделения, и бесспорным лидером в этом деле является инструмент «Перо». Он позволяет создавать векторные контуры объекта на основе нарисованных на холсте опорных точек.

Лично у меня с этим инструментом отношения не заладились, поскольку не получалось предугадать, куда развернется линия при перемещении указателей. И, видимо, не у одной меня возникали эти проблемы, поэтому в последних версиях Adobe Photoshop появился новый прекрасный инструмент – «Перо кривизны». Он позволяет создавать выделения и обрисовывать контуры гораздо легче, чем его собратья. А заодно поучимся создавать векторные «Фигуры» и создавать собственные коллекции. Но давайте посмотрим, как это работает на примере.

 Как сделать фигуру в фотошопе 

 

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Космический фон для фотошопа

Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Текстуры, фоны, узоры.

Космический фон для фотошопа

Здравствуйте, друзья!

Космическая тема сегодня популярна и востребована в веб-дизайне. В сегодняшней подборке мы собрали изображения на космическую тематику. Их можно использовать в качестве фонов для оформления самых разных проектов: от постеров до сайтов.

Также изображения пригодятся тем, кто увлекается фотоманипуляциями. Файлы можно использовать в качестве текстур, чтобы добавить звездности небу, или сказочности общей картине. Экспериментируйте с режимами наложения и создавайте шедевры!

Именно эта подборка "Космический фон для фотошопа" для фотошопа вам поможет в этом.

 

Космический фон для фотошопа

 

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Логотип в золотом цвете

Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Логотипы.

Логотип в золотом цвете 

Здравствуйте, друзья!

Как мы уже поняли, не только форма, но и цвет логотипа имеют очень важное значение. И в первую очередь говорят о позиции той или иной компании. Так, например, красный цвет означает «Стоп», но тем не менее показывает активную позицию, которую занимает компания. Зеленый, наоборот показывает лояльность компании и побуждает к действию.

Логотип в золотом цвете располагает к себе, дает понять что компания, либо торговая марка имеет наивысший стандарт. Что означает золотой цвет? Конечно же, богатство и роскошь. Является родственным желтому, который, конечно же, ассоциируется с солнцем и теплом. Золотой цвет мысленно притягивает, согревает, а тем более если вывеска, фирменный знак, либо логотип выполнены золотом, либо с добавление золотой гаммы в общий фон, то такая вывеска имеет большие шансы на успех.

С помощью нашей подборки Вы сможете создать свой логотип и использовать его в своих проектах.

 

Логотип в золотом цвете

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Романтическая рамка в фотошопе

Автор: Ольга Максимчук (Princypessa). Дата публикации: . Категория: Уроки рисования в фотошопе.

Романтическая рамка в фотошопе

Всем привет!

Сегодня мы будем готовиться ко Дню Святого Валентина и создадим романтическую рамку в фотошопе.

При помощи такой милой рамки вы можете сделать приятный сюрприз любимому человеку, рассказав ему о своих чувствах или же просто сохранить теплые моменты, запечатленные на фото.

Сначала мы создадим новый документ и зальем фоновый слой светло-розовым цветом. Затем поместим в документ клипарт с вырезом рамки, при помощи инструмента Произвольная фигура и стандартных фигур фотошоп создадим фигуру с лучами, увеличим слой с фигурой и применим к нему фильтры Скручивание и Размытие по Гауссу. Далее мы с помощью инструмента Кисть нарисуем белые пятна на холсте, размоем их, установим в программу шрифт из папки с исходниками, напишем текст и деформируем его. В завершение мы создадим вырез рамки и поместим фотографию в рамку.

 

Романтическая рамка в фотошопе

 

 

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Романтическая рамка

Автор: Сеть Интернет. Дата публикации: . Категория: Рамки.

Романтическая рамка

Здравствуйте, друзья!

Рассматривание фотографий — это словно прикоснуться к своей жизни, забытые моменты всплывают в памяти и позволяют нам пережить их по-новому — более зрело и мудро. Красивая романтическая рамка сделает ваши снимки снимки выразительными, яркими, интересными в одно мгновение. Не упустите шанс украсить фото!

 

 Романтическая рамка

 

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